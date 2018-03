Jacobelli: “La Lazio saprà dosare le forze. Non condivido chi critica perchè…”

JACOBELLI LAZIO RADIO – Il direttore di Corriere.it, Xavier Jacobelli è tornato a parlare di Lazio a Radio Incontro Olympia dopo la 24esima giornata di campionato appena conclusa.

LE CRITICHE – “Non condivido chi critica la Lazio, è vero che ha incassato la terza sconfitta consecutiva ma è maturata al San Paolo davanti ad un grande Napoli. Questa è una fase contingente come tutte le squadre hanno vissuto. La Lazio ha un tecnico e una rosa che le permettono di restare in lizza su tre fronti”.

LE FORZE – “Io non ho dubbi che Inzaghi sappia dosare le forze. La Lazio ha vinto la Supercoppa, il girone d’Europa League, è in corsa per la Champions e anche per la Coppa Italia. Si tratta solo di alzare la testa”.

MERCATO – “Non ho visto a gennaio giocatori che potessero conferire più forza e qualità alla Lazio”.

IMMOBILE – “Ha accusato una pausa di rendimento ma in una stagione ci sta assolutamente. Credo che la squadra sia all’altezza per sostenere tutti gli impegni”.

