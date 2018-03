Juve, fondamentale il recupero degli infortunati: lo staff tecnico ha fatto il miracolo

LAZIO STAFF PREPARATORI – Non solo Inzaghi. Nella vittoria della Lazio ci hanno messo lo zampino tutti: lo staff di medici, fisioterapisti e preparatori biancocelesti. Erano tanti i giocatori che tenevano in apprensione mister Inzaghi, ma tramite esami clinici quotidiani e dosaggio del lavoro in allenamento durante la sosta delle Nazionali si è riusciti a far trovare pronti ben quattro degli infortunati. Si tratta, come evidenzia il ‘Corriere dello Sport’ di Bastos, Marusic, de Vrij e Patric, tutti scesi in campo sabato sera.