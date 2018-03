JUVENTUS. Allarme Higuain? Marotta: “Nulla di grave, ma se c’è da aspettare lo faremo”

LAZIO JUVENTUS INFERMERIA – La Lazio, dopo la sconfitta all’Olimpico contro il Milan di Gattuso, aspetta la Juventus, attesa nella Capitale sabato 3 marzo nell’anticipo della ventisettesima giornata di campionato. Allegri è alle prese con gli infortuni di parecchi pezzi forti: vediamo la situazione nell’infermeria bianconera.

HIGUAIN – Delicata resta la situazione di Higuain, che durante la stracittadina contro il Torino ha rimediato un trauma distorsivo contusivo alla caviglia sinistra: il Pipita non è stato convocato per la gara contro l’Atalanta, “è in fase di recupero“, fa sapere Allegri. “La botta che ha ricevuto è davvero fastidiosa – ha spiegato l’ad Beppe Marotta a margine del premio ‘Sportivo Piemontese dell’Anno 2017 – e comporta da parte nostra una particolare attenzione. Non è nulla di grave, però preferiamo che questo trauma si possa risolvere nel migliore dei modi. Se c’è da aspettare, lo faremo”. A rischio per la gara di domani all’Olimpico contro la Lazio.

INFERMERIA – É certa l’assenza di Bernardeschi con la Lazio, l’ex Fiorentina ha riportato una piccola lesione al crociato del ginocchio sinistro durante il derby del 18 febbraio: sarà valutato a metà marzo. Out anche Cuadrado e De Sciglio: il colombiano sta recuperando dall’operazione di fine gennaio per il problema della pubalgia, il rientro è previsto ad aprile, l’italiano invece sta smaltendo il problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra, potrebbe tornare disponibile per il Tottenham il 7 marzo prossimo.

A.M.