JUVENTUS. Allegri: “Ora testa alla Lazio, la gara più importante. Higuain? In fase di recupero”

JUVENTUS ALLEGRI – La Juventus vince la semifinale di ritorno di Coppa Italia e stasera scoprirà chi tra Lazio e Milan sarà la sua sfidante. Mister Allegri ha commentato così il successo bianconero ai microfoni della Rai.

FINALE – “Quarta finale consecutiva? Bravissimi i ragazzi per quello che stanno facendo. Testa alla Lazio per arrivare poi a Londra con il giusto passo. Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo, fase di costruzione lenta. Nel secondo tempo con Costa dietro la punta c’è stata la svolta. Dybala è entrato bene, sarà un fattore in più; Higuain ancora in fase di recupero. Quelli che stanno bene non li faranno rimpiangere. Complimenti all’Atalanta per la partita. Durante la stagione ci sono sempre periodi difficili ma bisogna essere positivi, trovando le soluzioni giuste”.

HIGUAIN – “Gonzalo non si allena da un paio di giorni, per ora non è disponibile, se lo sarà ben venga.”

LAZIO – “Non penso al Tottenham, pensiamo alla Lazio che per ora è la gara più importante.”