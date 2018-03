Juventus-Atalanta, i convocati di Allegri: Dybala è in lista, Higuain no

COPPA ITALIA JUVENTUS ATALANTA HIGUAIN – La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro l’Atalanta. All’ ‘Allianz Stadium’, infatti, andrà in scena la prima semifinale di Coppa Italia, domani alle ore 17:30. Oltre a Bernardeschi, Cuadrado e De Sciglio, assenti a lungo termine, mister Allegri lascia a riposo anche Gonzalo Higuain, evidentemente ancora non al top dopo l’infortunio subito nel derby contro il Torino. Sabato ci sarà Lazio-Juventus: chissà se il ‘Pipita’ recupererà. Intanto, di seguito, la lista completa dei convocati bianconeri per la partita di domani.

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny.

Difensori: Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Howedes, Rugani, Lichtsteiner.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro.

Attaccanti: Dybala, Douglas Costa, Mandzukic.

M.B.