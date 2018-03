JUVENTUS. Benatia: “L’arbitro è la scusa dei perdenti, quando ero alla Roma…”

BENATIA JUVENTUS – Ai microfoni del canale Youtube ‘Bros Stories’, gli juventini Benatia e Matuidi hanno rilasciato un’intervista nella quale hanno toccato vari temi, soprattutto alcuni legati alla Serie A. In particolare è una dichiarazione di Benatia che ha fatto molto discutere. Il difensore bianconero ha parlato di come vedeva la Juventus quando era alla Roma.

BENATIA SUGLI ARBITRI – “Non si chiedono qual è il modo in cui lavoriamo alla Juve. Io all’epoca ero a Roma, lo so. E quando vedevo la Juve vincere dicevo: ‘Sì, ma la Juve non gioca bene. Vince sempre perché l’arbitro…’. Sono le scuse dei perdenti, però poi quando vedi il modo in cui si lavora, capisci che si è obbligati ad avere dei risultati.”

