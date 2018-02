JUVENTUS. Dubbi sul recupero di Higuain

LAZIO JUVENTUS HIGUAIN – Gonzalo Higuain è ancora alle prese con il problema alla caviglia accusato nel derby di Torino e segue da vicino la vicenda la Lazio, avversaria della Juventus il prossimo 3 marzo. L’argentino dovrebbe rientrare, presumibilmente, proprio per la suddetta sfida, anche se in casa bianconera affascina l’ipotesi recupero-lampo, sulla falsariga di quanto avvenuto nella gara del San Paolo con il Napoli. Ipotesi, però, rischiosissima e che potrebbe compromettere l’integrità fisica di Higuain per i mesi successivi. Con tutta probabilità, le riserve verranno sciolte soltanto all’ultimo momento.

G. G.