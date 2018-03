JUVENTUS. Higuain ci sarà contro la Lazio, Bernardeschi verso il no

HIGUAIN BERNARDESCHI INFORTUNIO LAZIO JUVE – “Tornerò presto a esultare con la squadra e con tutti voi”. Higuain tranquillizza i tifosi per le prossime gare: probabilmente il Pipita tornerà per la gara contro l’Atalanta di Coppa Italia mentre salterà quella di campionato. Mercoledì, alla ripresa degli allenamenti, l’argentino sarà sottoposto ad ulteriori esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio alla caviglia sinistra. Stessa sorte per Bernardeschi che, come riporta TuttoSport, oggi si sottoporrà agli esami strumentali: si tratta di un infortunio più grave e proverà a recuperare per la gara di Champions contro il Tottenham.

M.S.