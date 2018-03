JUVENTUS. Infortunio Higuain, probabile rientro contro la Lazio

JUVENTUS HIGUAIN INFORTUNIO – É durato solo quindici minuti il derby di Gonzalo Higuain. Il Pipita nella gara contro il Torino, dopo uno scontro con il portiere granata Sirigu, ha riportato un problema alla caviglia destra che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo verde.

AGGIORNAMENTO 19/02 ORE 10.00 – La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sull’infortunio di Gonzalo Higuain: “Trauma contusivo-distorsivo”, out sicuramente per la sfida interna contro l’Atalanta in campionato e probabilmente anche per la Coppa Italia. Più facile vederlo in campo contro la Lazio il prossimo 3 marzo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 — La Juventus ha riportato sul proprio sito web che per Higuain e Bernardeschi sono previsti ulteriori accertamenti. Per l’argentino si tratterebbe di un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra, mentre per l’esterno un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro.

AGGIORNAMENTO ORE 12.55 – Nelle prossime ore verrà valutata l’entità del danno, – nulla di troppo grave – soprattutto a fronte dei prossimi importanti impegni della Juventus: Atalanta, Lazio – in programma il prossimo tre marzo – e Tottenham.

