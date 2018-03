Kovacevic: “Sabato vincerà la Juve. In Europa League la Lazio può arrivare in fondo. Milinkovic…”

KOVACEVIC LAZIO JUVE – Sabato all’Olimpico si affronteranno due delle squadre più in forma di questo campionato, Lazio e Juve. Il doppio ex Kovacevic ha parlato ai microfoni di ‘Europacalcio’, analizzando la sfida che vedrà contrapposte le due squadre.

SU LAZIO JUVE – “Entrambe le squadre saranno un minimo stanche, ma sarà una bella partita, molto importante sia per la Juve che per la Lazio: i primi lottano per lo scudetto, mentre i biancocelesti per un posto in Champions. Tutte e due sono forti. La Juve deve sempre vincere, è una società forte con anche giocatori molto bravi come Higuain, Mandzukic, Dybala e Douglas Costa. La Lazio ha un grande allenatore, Simone Inzaghi, con cui per un periodo ho anche giocato assieme. A centrocampo poi ha Milinkovic-Savic e in attacco c’è Immobile che segna sempre. Voglio il bene di entrambe le squadre, ma credo vincerà la Juve”.

ALLEGRI E INZAGHI – “Sia la Juve che la Lazio giocano per attaccare e segnare. Allegri e Inzaghi mi sembrano simili”.

MILINKOVIC SAVIC – “È un grande giocatore, e ormai è tra i migliori in Europa in quel ruolo. Per me il suo periodo alla Lazio è terminato e in estate dovrebbe andare via“.

EUROPA LEAGUE – “La Lazio può arrivare fino in fondo in Europa League. Servirà anche un po’ di fortuna ma la squadra ha grandi qualità”.