Kravčenko: “Lazio forte, Milinkovic ed Anderson talenti, ma troppi errori in difesa”

DINAMO KIEV LAZIO KRAVčENKO – Serhij Kravčenko, centrocampista del Dnipro, ha analizzato il match valido per gli ottavi di finale di Europa League tra i connazionali della Dinamo Kiev e la Lazio: “La Lazio non ha un sistema di gioco molto ordinario. Di recente, i romani hanno agito con una sorta di 3-6-1. La disposizione dei sei a centrocampo è molto interessante”, ha dichiarato ai microfoni di ‘Football.sport.ua’.

QUALITA’ – “Lucas Leiva, è un giocatore esperto che ha giocato per il Liverpool, ma ci sono anche Marco Parolo e Milinkovic-Savic. Luis Alberto agisce più in alto, direttamente sotto l’attaccante, Ciro Immobile. Lui è la principale forza offensiva della squadra. Vorrei anche sottolineare la presenza di Luis Alberto, non a caso è stato convocato nella selezione spagnola. Quasi tutti i giocatori biancocelesti sono in Nazionale, ma lui è un giocatore creativo e intelligente. Anche Milinkovic è un grande talento. Ho letto che Borussia, Manchester United e PSG lo vorrebbero. Il serbo è fisicamente molto potente, non veloce ma tecnico. Per lui chiedono una cifra intorno ai 150 milioni”.

ANDERSON – “Per le partite con la Dinamo, la Lazio può tornare al vecchio schema. Il fatto è che ora il centrocampista Felipe Anderson sta tornando in forma. Si tratta di un giocatore brasiliano di grande talento. Due anni fa è stato anche inseguito dai principali club europei, ma poi ha subito un infortunio e solo ora ha ricominciato a giocare”.

DIFESA – “In difesa, la Lazio ha qualche problema. La squadra sbaglia molto. Anche se hanno un buon portiere, il giovane albanese Thomas Strakosha. Spicca il difensore olandese Stefan de Vrij, che in estate lascerà Roma a parametro zero. Il gruppo in generale è buono, ma non posso dire che questa sia l’opzione peggiore che poteva capitare alla Dinamo. In questa fase, la squadra di Kiev poteva ottenere rivali molto più forti. Con la Lazio non sarà facile, ma non c’è niente di terribile lì. Va giocata”.