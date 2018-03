Contro la Dinamo Immobile sì o no? Il dubbio di Inzaghi tra gol e stanchezza

IMMOBILE LAZIO – Da agosto ad oggi Ciro Immobile è stato in campo per oltre 45 ore. L’attaccante ha giocato infatti 2702 minuti dall’inizio della stagione, mettendo a segno 32 gol nelle varie competizioni, uno ogni 84 minuti in media. Immobile vuole continuare a segnare per arrivare almeno a 34 reti in un anno, record biancoceleste detenuto da Chinaglia, ma vuole farlo soprattutto per la squadra. La Lazio, che compete ancora in Europa League e per un posto Champions in campionato, ha bisogno dei suoi gol.

IMMOBILE DINAMO KIEV – Immobile è diffidato in Europa e soprattutto ha bisogno di riposare dopo aver giocato così tanto. Per questo motivo Inzaghi potrebbe scegliere di tenerlo a riposo domani sera, o almeno di farlo entrare soltanto a partita in corso. Come dice Vincenzo D’Amico “Giocare senza Immobile è un peccato mortale”, ma Ciro ha bisogno di ricaricare le pile per un finale di stagione grandioso…

J.C.