La Lazio cede ai rigori: non succedeva da trent’anni (FOTO)

LAZIO RIGORI – Non sono bastati a Lazio e Milan 120′ minuti per decretare la finalista di Coppa Italia: in un Olimpico gelido per le temperature glaciali ma riscaldato dal calore di quarantamila tifosi, le due compagini si sono sfidate a suon di rigori: decisivo il gol di Romagnoli, rossonero dal cuore biancoceleste, che ha trascinato in finale i suoi.

LAZIO NON PERDEVA DA 30 ANNI – Erano oltre trent’anni che la Lazio non perdeva ai calci di rigore: correva l’anno 1987, contro la Juventus i biancocelesti ebbero la peggio 3-5. Quella contro il Milan, inoltre, è la prima sconfitta di sempre dell’era Lotito dopo tre vittorie, contro Monza, Sampdoria e Siena. “Usciamo a testa alta: sono orgoglioso di allenare una squadra così”, ha detto il mister a margine del match: lo sono anche i tifosi. Ora pronti a ripartire, insieme.

A.M.