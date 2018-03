La Lazio monitora Fabian Ruiz, ma la concorrenza è agguerrita

MERCATO LAZIO – Se in estate dovesse partire Milinkovic-Savic la Lazio avrebbe bisogno di un altro centrocampista, e non di uno qualsiasi. Il serbo ha raggiunto valutazioni stellari e trattenerlo sarà davvero impossibile. La dirigenza biancoceleste però è già al lavoro per trovare un degno sostituto e pare averlo individuato in Fabian Ruiz. Il giovane centrocampista del Betis ha un anno in meno di Sergej: è infatti del 1996 ma mezza Europa lo vuole già. In Italia il giocatore piace molto a Roma, Napoli e Inter. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, la Lazio avrebbe già fatto vivo il proprio interesse durante il rinnovo di Luis Alberto. I due giocatori, entrambi spagnoli, hanno gli stessi agenti.

FABIAN RUIZ – Ha 21 anni, è alto 1.89 m e sa ricoprire diversi ruoli. Lo spagnolo gioca come centrale, come mezz’ala destra o sinistra nel centrocampo a tre o esterno destro in quello a quattro. Non solo: Fabian Ruiz può ricoprire anche il ruolo di attaccante esterno. Il centrocampista ha appena rinnovato fino al 2023, ma lo ha fatto solamente per far incassare più soldi al club dove è cresciuto in un’eventuale cessione. La sua clausola è stata fissata a 27 milioni. Con tutte le probabilità del caso a giugno Fabian Ruiz partirà: il giocatore è pronto per il grande salto e la Lazio continua a monitorarlo con attenzione.

J.C.