La Lazio pensa al dopo de Vrij: Tare vuole l’ex Bayern Monaco

LAZIO POST DE VRIJ – A giugno de Vrij andrà via a parametro zero e la Lazio deve iniziare a pensare concretamente al possibile sostituito dell’olandese. Secondo ‘Il Tempo’, Tare avrebbe già individuato il prossimo difensore della Lazio, che andrebbe a sopperire la partenza di de Vrij.

Si tratterebbe di un giocatore dello Stoccarda, ex Bayern Monaco: parliamo di Badstuber. Il tedesco classe ’89, attualmente allo Stoccarda dopo aver giocato qualche mese nello Shalke, è cresciuto a Monaco, dove ha passato buona parte della sua carriera. Il difensore ha giocato nelle giovanili dei bavaresi dal 2002 al 2007, per due anni nella seconda squadra del club e dal 2009 al 2017 in Prima squadra. Con il Bayern ha vinto tutto, compresa una Champions League. Il difensore è in scadenza: a giugno lo si può prendere a parametro zero.

