La Lazio a Sassuolo con il fattore Milinkovic: tutti i numeri del serbo

SASSUOLO LAZIO MILINKOVIC – Non solo Ciro Immobile: Milinkovic Savic è un fattore nel centrocampo e nel gioco della Lazio. Ogni volta che c’è da lanciare lungo, i palloni vengono smistati sempre in zona del numero 21, giocatore primo per numero di contrasti vinti in Serie A. Ma c’è tanto altro.

TIRI E GOL IN TRASFERTA – Come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, Milinkovic è già arrivato a quota 7 gol in Serie A, di cui 4 grazie a tiri dalla distanza: solo Dybala, con 5, ha fatto meglio. In trasferta, poi, le reti sono già 5 ma diventano 7 se si considera la doppietta al Nizza in Europa League. Sergej non segna in campionato dal 21 gennaio (5-1 al Chievo): è il momento di tornare a farlo e Inzaghi oggi conta proprio su di lui visto che in avanti sarà il giocatore più fresco, essendo rimasto in panchina giovedì scorso contro l’FCSB.

M.B.