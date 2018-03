La Lazio ha smesso di vincere, ma i tifosi no: lo spettacolo di Bucarest è sugli spalti

LAZIO TIFOSI SCONFITTE – La Lazio ha smesso di vincere. Sembra non ci riesca più, e non accade da ben quattro partite consecutive. Ma i laziali non hanno mai smesso di tifare; anzi, se possibile, pare che i tifosi biancocelesti in questo momento di sofferenza stiano dando il meglio di loro. Non mollano mai, seguono la squadra in migliaia persino nella fredda Bucarest. Cantano, incitando i giocatori fino al 90′.

SPETTACOLO “OSPITE” – “Ho sempre ammirato i tifosi della Lazio”. Aveva esordito così l’ex gloria romena, che aveva giocato negli anni ’90 in Italia, lorin Valeriu Răducioiu. E come dargli torto: alla “chiamata alle armi” in Romania, hanno risposto “presente” da Roma ben 1400 supporters capitolini. Lo spettacolo, ieri sera sugli spalti, era da brividi. Cori, bandiere e tanto amore per la Lazio, in una bella cornice di tifo, durante un match nervoso e soprattutto per metà gara in svantaggio. L’esodo biancoceleste stavolta non ha fatto notizia per qualche brutto fatto di cronaca. E se il campo non ha regalato un grande spettacolo, ci hanno pensato sulle tribune e fuori dallo stadio.

NON SOLO ITALIANI – Eh si, perché esattamente fuori dall’Arena Nationala, i supporters giunti da Roma hanno trovato la buona compagnia dei tifosi di altra provenienza. Alcuni serbi, giunti da Sofia, molti ungheresi ma anche diversi romeni, sia del Lazio Club Romania che arrivati dall’Italia stessa: circa 400 persone che si sono aggiunte agli italiani, tutti di fede biancazzurra. Tutti insieme hanno “invaso” di colori e passione Bucarest.

TRASFERTA A RISCHIO – Durante la stagione, non poche difficoltà hanno incontrato i tifosi biancocelesti che amano partire in trasferta per seguire la squadra. Ultima in ordine di tempo, la prossima gara fuori dalle mura dell’Olimpico. Sassuolo-Lazio infatti è a rischio: oggi il Prefetto di Reggio Emilia potrebbe confermare il divieto della vendita dei biglietti per la partita e l’approdo dei tifosi biancocelesti al Mapei Stadium.

M.S.