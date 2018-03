LA MOVIOLA. Partita nervosa ma Aytekin la complica con qualche giallo di troppo

LA MOVIOLA di STEAUA BUCAREST LAZIO – L’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Steaua Bucarest e Lazio tocca a Deniz Aytekin, arbitro nella scorsa Champions di Barcellona-Psg, partita che fece molto discutere. Il direttore di gara tedesco gestisce il match con diverse sbavature e con qualche cartellino di troppo, ma nessun errore eclatante per lui e la sua terna.

PRIMO TEMPO

6′ FUORIGIOCO CAICEDO – Giusta la chiamata dell’assistente del direttore di gara.

8′ GIALLO PER MILINKOVIC-SAVIC – Cartellino assurdo quello per il biancoceleste che viene fra l’altro ammonito a gioco fermo dopo alcuni minuti da un fallo sicuramente non da ammonizione.

13′ FALLO MURGIA – Alessandro Murgia atterra un avversario. Fallo pericoloso, rischia il giallo ma l’arbitro lo grazia.

16′ FUORIGIOCO STEAUA – Bandierina alzata verso Dennis Man. Si è mosso troppo in anticipo.

25′ GIALLO PER PINTILII – Entra fallosamente il giocatore della squadra di casa su Milinkovic, ammonito anche lui.

27′ FUORIGIOCO MILINKOVIC – Fischia bene anche stavolta l’arbitro.

35′ FALLO DI NANI – Sbaglia ancora Aytekin, nessun fallo del portoghese.

45′ GIALLO PER CACERES – L’uruguaiano resta il piede dell’avversario. L’arbitro giudica volontario il gesto.

48′ GIALLO PER LUKAKU – Il biancoceleste si becca il terzo cartellino degli uomini di Inzaghi per aver scaraventato la palla a gioco fermo.

SECONDO TEMPO

51′ GIALLO PER LUIZ FELIPE – Il difensore capitolino gambizza l’avversario. Giusta la decisione del direttore di gara.

63′ GIALLO PER VLAD – Si becca il giallo il portiere dello Steaua che continua a perdere tempo.

77′ GIALLO PER GAMAN – Valerica Gaman prende un giallo per un brutto intervento e dovrà stare molto attento fino alla fine della partita.

87′ FUORIGIOCO STEAUA – Il guardalinee aveva già segnalato il fuorigioco sul tocco di Constantin Budescu.

90′ – 5 minuti di recupero.

91′ GIALLO PER IMMOBILE – L’attaccante biancoceleste spinge l’avversario in area e si becca l’ammonizione.

