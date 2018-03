LA MOVIOLA. Partita tranquilla per Vinčić: regolari il primo gol di Immobile e di Gnohere

MOVIOLA LAZIO FCSB – La delicatissima partita di ritorno dei Sedicesimi di Europa League è affidata alla direzione del signor Slavko Vinčić, arbitro sloveno di 38 anni che non ha mai incontrato la Lazio prima di questa sera.

PRIMO TEMPO

3′ FALLO LEIVA – Lucas Leiva contrasta Budescu ai 30 metri, il laziale sembra anticipare l’avversario ma l’arbitro fischia punizione per gli ospiti.

6′ GOL DI IMMOBILE – Lulic crossa per Immobile che scatta alle spalle della difesa rumena e poi di destro insacca: bravo il guardalinee a non fischiare fuorigioco, gol regolare.

19′ OCCASIONE IMMOBILE – Leiva verticalizza per Immobile che scatta sul filo del fuorigioco per poi concludere sull’esterno della rete: ancora bene il guardalinee che non alza la bandierina.

29′ AMMONIZIONE BASTA – Un po’ severo il cartellino giallo mostrato a Basta: il laterale serbo allarga il braccio su Gnoheré che accentua il contatto. Il numero 8 protesta e prende l’ammonizione.

33′ AMMONIZIONE IMMOBILE – L’attaccante napoletano subisce a suo avviso fallo e protesta per la mancata segnalazione: questa volta giusto mostrare il cartellino.

38′ FUORIGIOCO IMMOBILE – Il numero 17 della Lazio scatta sulla sinistra e serve in area un pallone per Parolo che a porta vuota insacca ma il gioco era fermo per fuorigioco di Immobile: giusta la segnalazione.

45′ – 1 minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

69′ AZIONE IMMOBILE – Gran lancio di Patric per Immobile che scatta ancora sul filo del fuorigioco ma viene poi anticipato al momento del tiro: bravo l’arbitro a tenere giù la bandierina, posizione di partenza regolare.

82′ GOL GNOHERE – Nel finale gol fortunoso dell’FCSB con Gnohere: la palla carambola sul petto dell’attaccante e poi termina in rete. Gol regolare, non c’è tocco di mano.

90′ – 2 minuti di recupero.

Marco Barbaliscia