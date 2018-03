LA MOVIOLA. Regolare il gol di Callejon, dubbi sul contatto Wallace-Mertens

MOVIOLA NAPOLI LAZIO – La Lazio esce sconfitta per la terza volta consecutiva. Stavolta finisce 4-1, risultato a favore di un Napoli incredibile che merita appieno la vittoria al San Paolo. Banti gestisce bene il match, a tratti nervoso e con qualche intervento del Var che lo aiuta a risolvere dei dubbi durante la gara.

IL PRIMO TEMPO

2′ GOL LAZIO – Tutto regolare nell’azione del gol di De Vrij che sblocca il match.

3′ TRATTENUTA SU MERTENS – Radu sembra trattenere il napoletano in area, ma per l’arbitro è tutto regolare.

8′ FUORIGIOCO IMMOBILE – Dubbio il fuorigioco dell’attaccante della Lazio.

14′ FALLO LULIC – Giusta la decisione dell’arbitro di assegnare la punizione ai padroni di casa.

19′ PUNIZIONE LAZIO – Allan colpisce irregolarmente Luis Alberto. Giusta la chiamata di Banti.

24′ FALLO WALLACE – Mertens lamenta una sospetta spinta in area ai suoi danni. Per l’arbitro è tutto regolare.

32′ FUORIGIOCO DI LUIS ALBERTO – Giusta la chiamata dell’assistente.

42′ FALLO LEIVA – Al primo fallo il brasiliano prende il giallo. Un po’ troppo generoso con i partenopei Banti.

42′ GOL CALLEJON – Qualche dubbio sulla posizione del giocatore del Napoli. Il Var conferma il gol del pareggio.

45′ FALLO SAVIC – Giallo anche per il migliore in campo che rischia l’espulsione con un fallo di reazione.

45′ ESPULSO SARRI – Il tecnico del Napoli viene giustamente allontanano dopo le polemiche con il quarto uomo.

IL SECONDO TEMPO

9′ AUTOGOL WALLACE – Doppio danno per il difensore brasiliano. Prima tiene in gioco la palla, poi segna l’autogol del 2-1 per il Napoli.

17′ GIALLO PER DE VRIJ – Giusta la decisione del direttore di gara che ammonisce il difensore biancoceleste per un contrasto troppo deciso.

29′ FUORIGIOCO CAICEDO – Il guardalinee aveva già segnalato il fuorigioco sul tocco di Felipe Caicedo.

45′ – DUE MINUTI DI RECUPERO

45’+2 – Finisce qui al San Paolo: il Napoli vince contro la Lazio per 4-1.