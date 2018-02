La Nord grida: “Un muro a difesa della Lazio. Tutti allo stadio”

LAZIO CURVA NORD – La Curva Nord ha percepito il momento delicato. Febbraio è il crocevia della stagione, stracolmo di impegni e di sfide importantissime, spalmate su tre fronti. Si arriva a questo punto della stagione con angosce-VAR e qualche punto di troppo rimpianto. Così, gli Irriducibili chiamano a rapporto tutto l’esercito biancoceleste, con un comunicato ufficiale. per restare più uniti che mai.

“COMUNICATO IRRIDUCIBILI LAZIO

AVANTI LAZIALI,

per cambiare ciò che sembra già deciso.

Per far ruggire lo stadio e renderlo un inferno.

Il mondo del calcio e i media nazionali sono rimasti a guardare sull’orlo della fossa seduti (parafrasando il canto di rivolta che da anni ci rappresenta) tutte le angherie subite nei giorni scorsi.

Solo noi Tifosi possiamo aiutare il gruppo di mister Inzaghi nel continuare ad essere piu forte del proprio destino.

Per gridare lo sdegno contro un sistema calcio ormai l deriva ma sempre pronto a penalizzare I colori biancocelesti.

Tutti uniti e compatti, dalla Curva Nord alla Tevere,dai Distinti alla Monte Mario.

Un muro unico a difesa della Lazio.

TUTTI ALLO STADIO”.