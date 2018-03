La rabbia di Tare: “Campionato falsato, abbiamo 12 punti in meno”

VAR TARE LAZIO – Il Var avrebbe dovuto rendere le decisioni del direttore di gara più semplici. Così è stato…ma non per tutti. “Penalizzati ancora una volta”, ha tuonato Inzaghi dopo l’ennesimo errore arbitrali, nonostante la nuova tecnologia, ai danni della Lazio. I biancocelesti non contano neppure più i punti lasciati per strada, in campionato, per via di scelte scellerate. Ed ora, scende in campo di nuovo anche Igli Tare, ds del club capitolino, che già già volte aveva denunciato i fatti, chiedendo rispetto ed equità nel giudizio. “E’ un campionato falsato”, ha detto l’albanese al Corriere dello Sport. Poi ha proseguito: “Non sappiamo più qual è il limite tra errori e malafede. Penso ci siano stati tolti 12 punti, siamo stati colpiti quando siamo riusciti a salire più in alto. Con 6 punti in più ora sarebbe un’altra cosa, ma riusciremo a farcela. Su Immobile era doppio rigore. La squadra ora fatica a parlare di tattica, questo non sembra più calcio”.