L’analisi di Farris: “A Napoli partita dalle due facce. 1°T da top club”

NAPOLI LAZIO FARRIS – Il primo tempo di Napoli-Lazio aveva davvero illuso tutto l’ambiente biancoceleste. Quarantacinque minuti trascorsi nella metà campo della capolista, nel suo stadio, e non chiudendo in vantaggio solo per un’ingenuità di Radu, probabilmente al primo errore stagionale, che ha permesso a Callejon di pareggiare. Ai microfoni del canale tematico del club capitolino, il vice di Inzaghi Massimiliano Farris torna sulla trasferta al San Paolo, senza celare qualche rimpianto.

LE PAROLE – “Adesso numericamente ci siamo, anche a livello di uomini, per questo abbiamo avuto possibilità di scegliere. L’impiego di Wallace dal primo minuto inizialmente poteva sembrare una soluzione strana, che però ha funzionato bene nella prima parte della gara. Il risultato è stato determinato dell’atteggiamento della squadra: abbiamo analizzato questa componente con i ragazzi e siamo convinti di poter ripartire. Quella del San Paolo è stata una partita dalle due facce: nel primo tempo si è vista una Lazio da livello top-europeo, mentre per quanto riguarda il secondo, invece, noi dello staff dovremo essere bravi a capire cosa si è spento e cosa non ha funzionato”.