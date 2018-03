L’annuncio della FIGC: “Europei 2028, Italia candidata”

FIGC UVA EURO2028 – Importanti novità in casa FIGC, con particolare riferimento agli Europei del 2028: il dg della Federazione Michele Uva, infatti, presente a Cagliari a margine di un evento in cui sono stati presentati i progetti del futuro stadio del club sardo, ha dichiarato: “La società si è lanciata in un’impresa entusiasmante che le fa onore. Quando sarà stata realizzata, farà onore al calcio italiano. Il mio auspicio è che il nuovo ‘Sant’Elia‘ sia il più bello stadio d’Italia e divenga il miglior biglietto da visita nel momento in cui la Federazione presenterà la sua candidatura per ospitare gli Europei 2028. In Italia finora sono stati realizzati o ammodernati soltanto quattro impianti negli ultimi dieci anni. All’estero, c’è da arrossire per la vergogna per questa situazione. Ecco perché il progetto del Cagliari è doppiamente significativo”.