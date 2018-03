Lazio a Bucarest. La guida è Radu per il pass europeo

STEAUA BUCAREST LAZIO RADU – Sarà lui il protagonista della sfida a Bucarest tra Lazio e Steaua. Lui, nato e cresciuto nella Dinamo, contro lo Steaua vivrà uno dei suoi tanti “derby” disputati in carriera. Stefan Radu torna a casa con la sua seconda casa, quella biancoceleste. L’obiettivo è chiaro: conquistare il pass per i quarti d’Europa League. Intanto, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, Inzaghi pensa agli altri dieci compagni che giocheranno insieme al difensore il match di giovedì: la possibilità di rivedere Felipe Anderson in campo è reale.

M.S.