Lazio-Crotone, la terna arbitrale rifiuta il gagliardetto biancoceleste…

LAZIO CROTONE ARBITRI – E’ un periodo piuttosto teso tra la Lazio e la classe arbitrale. Nelle scorse settimane la dirigenza biancoceleste ha chiesto a più riprese rispetto e uniformità di giudizio dopo una serie di errori piuttosto clamorosi (contro Fiorentina e Torino in particolare): esternazioni che non devono essere piaciute ai fischietti italiani.

Come fa sapere Lazio Style Channel, nel corso della gara odierna col Crotone – come consuetudine da parte della squadra ospitante – è stato fatto ecapitare nello spogliatoio della squadra arbitrale un omaggio contenente maglie e gagliardetti della partita. Un presente che Calvarese ed i suoi collaboratori, però, non hanno accettato riconsegnando tutto quanto alla Lazio. Un rifiuto (poco elegante) determinato dalle recenti critiche pubbliche? Non è dato sapersi. Di certo il dubbio resta…