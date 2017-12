Lazio, dal Portogallo un nome nuovo per il dopo De Vrij

CALCIO MERCATO LAZIO REYES – Stefan De Vrij non ha ancora sciolto le riserve riguardo il suo futuro, ma in casa Lazio già si valutano delle alternative qualora il centrale olandese decidesse di lasciare la capitale.

DIEGO REYES – Il nome nuovo sul taccuino della società biancoceleste sarebbe quello di Diego Reyes, centrale difensivo classe 1992, di proprietà del Porto. Come riportato dal quotidiano portoghese ‘A Bola’, infatti, il giocatore della nazionale messicana è in scadenza di contratto con la società a giugno 2018 (proprio come De Vrij) e starebbe valutando l’ipotesi di una nuova avventura, visto anche il poco minutaggio sino a qui concessogli. Si tratterebbe comunque di un’operazione per il mercato estivo: Reyes è extracomunitario e la Lazio non potrebbe tesserarlo a gennaio.