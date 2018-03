Lazio, diffida all’Aia

LAZIO DIFFIDA AIA TIFOSI – Dopo gli ennesimi fatti sfavorevoli alla Lazio, i tifosi scendono in campo. Verrà notificata in settimana dai legali del Comitato Lazio una diffida all’Aia, e sarà un primo passo della Class Action dei tifosi: come evidenzia il Corriere dello Sport, sono state raccolte circa 450 adesioni e sono stati fissati due appuntamenti sabato dopo l’ennesimo “sgarbo”, stavolta di Banti, nei confronti dei biancocelesti.