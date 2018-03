Lazio-Dinamo, Canigiani: “La promozione per le donne sta avendo risposte”

CANIGIANI DINAMO KIEV – Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio, è intervenuto quest’oggi ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste per commentare l’affluenza prevista nella gara casalinga di giovedì, quando la Lazio ospiterà la Dinamo Kiev.

DONNE – “Le donne si stanno facendo sentire in vista del prossimo match di Europa League e tanti biglietti sono stati acquistati proprio dalle nostre sostenitrici che potranno assistere alla gara a soli €5 nei settori Curva e Distinti e a €10 in Tribuna Tevere ed in Monte Mario. La risposta sta arrivando e speriamo di avere uno stadio pieno di tifose biancocelesti. La partita è decisamente importante, il turno aprirebbe le porte ai quarti di finale che potrebbero lanciarci verso risultati decisamente importanti.

CAGLIARI – “Riguardo i tagliandi validi per la trasferta di Cagliari stiamo aspettando notizie da parte del club sardo che, in questo momento, è in attesa di conoscere la data del recupero della ventisettesima giornata di campionato. Oggi riceveremo ulteriori indicazioni. Riguardo lo sciopero dei mezzi previsto per giovedì prossimo non abbiamo particolari indicazioni, per fortuna giocheremo alle ore 21:05: se dovessero esserci delle novità, le comunicheremo ai nostri tifosi”.