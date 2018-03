Lazio-Dinamo, Canigiani: “Promozione per le donne, i prezzi in Curva e Distinti sono bassi”

CANIGIANI LAZIO DINAMO – Il responsabile del marketing della Lazio Marco Canigiani è intervenuto quest’oggi ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste: queste le sue dichiarazioni.

LAZIO-DINAMO – “La coincidenza della Festa della Donna con la data della partita casalinga con la Dinamo Kiev ci ha fatto pensare subito alla possibilità di lanciare una specifica promozione per le donne, le quali potranno assistere alla gara acquistando un tagliando a soli €5 nei settori Curva e Distinti e di €10 in Tribuna Tevere ed in Monte Mario. Speriamo nella giusta risposta e quindi di poter avere tante donne allo stadio giovedì sera alle ore 21:05. I prezzi interi nei settori Curva e Distinti restano comunque bassi, stiamo parlando infatti di €14. Le modalità di vendita dei tagliandi sono indicate sul nostro sito: il settore ospiti sarà riservato ai sostenitori ucraini provenienti dall’estero, mentre per la comunità residente in Italia saranno disponibili le tribune.”

CONCORSO – “Ricordo anche il concorso ‘Formello for You’. Partecipare è semplicissimo: basta entrare nel sito dedicato, registrarsi, prenotare un test drive. Così facendo si avrà la possibilità di ricevere premi esclusivi e partecipare al Reanult Day a Formello che consentirà ai tifosi di visitare il Centro Sportivo e di incontrare i calciatori: un evento bellissimo per i tifosi della Prima Squadra della Capitale”