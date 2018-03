Lazio-Dinamo come nel ’99: un bis, ma senza successo

LAZIO DINAMO GOL PAREGGIO – Sembra un remake del 1999, peccato che la Lazio non abbia replicato anche il successo. Quell’anno infatti, nell’unico precedente all’Olimpico, la Dinamo andò avanti con un gol sotto la Sud. Poi, però, come ricorda La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti pareggiarono con Negro e poi riuscirono persino a raddoppiare (esattamente come ieri sera). Peccato però che quel match finì 2-1 e permise alla Lazio di qualificarsi. Si spera però che, a Kiev, la Lazio di Inzaghi riesca a fare lo stesso.

M.S.