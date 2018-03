Lazio-Dinamo, i convocati di Inzaghi. Due assenze pesanti in extremis

LAZIO DINAMO INZAGHI – Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera con la Dinamo Kiev, valida per gli ottavi di finale di Europa League ed in programma alle ore 21.05 allo stadio Olimpico di Roma. Il mister piacentino porta con sé 18 calciatori, ma tra questi non figurano i nomi di Senad Lulic e Luiz Felipe, tagliati all’ultimo secondo e che si aggiungono alle assenze già metabolizzate di Marusic e Caceres. Questa la lista completa:

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Lukaku, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.