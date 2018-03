Lazio-Dinamo, l’ex Dnipro Kalinichenko: “La Lazio è più forte, ma…”

LAZIO DINAMO KALINICHENKO – Maksym Kalinichenko, ex giocatore di Dnipro e Spartak Mosca, ai media ucraini ha parlato della gara di domani sera dell’Olimpico. “Al momento la Lazio è più forte della Dinamo. Per giocare ad armi pari con i biancocelesti, la squadra di Kiev dovrebbe fare un grande sforzo in tanti aspetti del gioco: non solo dal punto di vista difensivo, ma nell’intero gioco di squadra. Vorrei sbagliarmi, ma la Dinamo ha poche possibilità. Certo, il calcio è imprevedibile, ma ora è difficile dire in che modo la Dinamo possa opporsi al gioco della Lazio. Sarà molto difficile, ma speriamo in un risultato positivo”.