Lazio-Dinamo, l’ex Poli: “Vorrei vedere Felipe dal 1′. Ma deve giocare…”

LAZIO DINAMO POLI – Ai microfoni di Lazio Style Radio l’ex biancoceleste Fabio Poli ha detto la sua sulla sfida di domani tra Lazio e Dinamo Kiev.

LA PARTITA – “Se vuole essere una squadra vincente a Lazio deve affrontare ogni competizione con la stessa voglia di conquistare la partita. Credo che Inzaghi sappia chi può scendere in campo al meglio. A mio parere deve giocare la squadra migliore. È importante cercare di fare gol, ma soprattutto evitare di subirli. In Europa c’è un altro modo di giocare, sicuramente meno tattico rispetto a quello europeo. Le squadre cercano soprattutto di divertirsi e di dare spettacolo. I biancocelesti hanno già dimostrato di avere le qualità per arrivare in fondo. I club che si andranno ad affrontare sono forti e preparati, ma Inzaghi e i suoi possono giocarsela”.

LAZIO IN CAMPO– “Luis Alberto, Milinkovic e Felipe Anderson possono giocare assieme. L’importante è che tutti e tre siano in grado di aiutare la squadra anche dietro, di sacrificarsi. Felipe potrebbe andare sulla fascia. Per vederlo al meglio bisognerebbe dargli pochi compiti, questo è vero, ma bisogna rispondere alle esigenze della squadra. Sicuramente mi piacerebbe che venisse schierato in campo dal primo minuto”.