Lazio-Dinamo. Tsygankov: “Domani obiettivo fare gol. Astori? Terribile”

TSYGANKOV LAZIO DINAMO – Viktor Tsygankov, ala destra della Dinamo Kiev, ha parlato della gara di domani sera dell’Olimpico ai media ucraini.

LA LAZIO – “Ho visto la lazio contro la Juventus, è una buona squadra, gioca bene in difesa, lo fa in modo compatto. Mi è piaciuto Felipe Anderson, Immobile è un buon attaccante. Anche il serbo (Milinkovic, ndr) mi è piaciuto. Le sconfitte della lazio sentore di declino? Difficile da dire. Non dobbiamo prestare attenzione a queste cose. Dobbiamo guardare al nostro gico. Tutto dipenderà da come ci prepareremo e da cosa possiamo fare per contrastare l’avversario”.

ASTORI – “Ho letto a riguardo. È semplicemente terribile che in un momento possa accadere una cosa del genere. Quale risultato dobbiamo fare a Roma? Penso che di sicuro si debba provare a segnare, così da sentirci più fiduciosi nella partita di casa -Cerchiamo sempre di vincere. Lazio come il Napoli? No, la squadra napoletana sta giocando un altro calcio. Giocano bene la palla con un solo tocco. Hanno un gioco molto aggressivo. La Lazio gioca un po’ diversamente”, ha concluso come riporta dynamo.kiev.ua.