Lazio-Dinamo, vittoria a 1,40. Ma secondo i bookmaker sarà una partita da gol

EUROPA LEAGUE LAZIO DINAMO QUOTE – Nonostante l’eliminazione in Coppa e la sconfitta in campionato, i biancocelesti di Inzaghi volano alto nelle previsioni sulla prima parte degli ottavi di finale, contro la Dinamo Kiev.

LE QUOTE – Sul tabellone Microgame la vittoria della Lazio viaggia a 1,40 ed è stato scelto nel 98% dei giocatori. Gli Ucraini, che non vincono in trasferta da novembre, come riferisce Agipronews restano a 7,50 (1%), mentre pareggio scende a 4,65 (1%). I quotisti si aspettano però una partita da Over (1,65) e da Goal (1,83), mentre lo stesso punteggio finale tra le due compagini è a 7,75.