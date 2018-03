Lazio-FCSB 5-1: Felipe Anderson trascina i biancocelesti agli ottavi (FOTO)

LAZIO FCSB FORMAZIONI UFFICIALI – Un Felipe Anderson da urlo. La Lazio ne fa cinque ma avrebbe potuto segnarne molti di più: Ciro Immobile si conferma il goleador della squadra ed anche stasera segna ben tre volte. Insieme a lui, in gol anche Felipe Anderson e Bastos. Il brasiliano gioca dal primo minuto e non delude, poi esce per un problemino sotto gli applausi e gli abbracci di pubblico e squadra. Gol della bandiera per i rumeni segnato da Gnohere al minuto 82 a partita ampiamente finita. I biancocelesti di fronte ad un modesto avversario riescono a passare il turno e aspettano il prossimo avversario.

Giovedì 22 febbraio 2018 h. 19:00

Stadio Olimpico di Roma

Ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League

LAZIO-FCSB – FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 de Vrij, 22 Caceres; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Leiva, 18 Luis Alberto, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson; 17 Immobile. A disp: 23 Guerrieri, 15 Bastos, 77 Marusic, 96 Murgia, 21 Milinkovic-Savic, 7 Nani, 20 Caicedo. All: S. Inzaghi.

Indisponibili: –

Squalificati: Luiz Felipe

FCSB (4-2-3-1): 99 Vlad; 2 Benzar, 25 Gaman, 16 Planic, 12 Morais; 6 Nedelcu, 80 Teixeira, 30 C.Tanase; 98 Man, 11 Budescu, 9 Gnohere. A disp: 33 Stancioiu, 4 Balasa, 23 O.Popescu, 8 Filip, 17 F.Coman. All: Dica.

Indisponibili:

Squalificati: Pintilii

Arbitro: Vinčić (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN) – Andraž Kovacic (SVN)

IV Uomo: Grega Kordež (SVN)

ADD1: Rade Obrenovic (SVN) ADD2: Roberto Ponis (SVN)