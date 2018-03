LAZIO-FCSB. Canigiani: “Presenti ventimila tifosi all’Olimpico, gli ospiti sono tremila”

LAZIO STEAUA CANIGIANI – Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni del canale tematico biancoceleste per commentare il pubblico che domani sarà presente all’Olimpico nel match contro lo Steaua Bucarest valido per i sedicesimi di ritorno di Europa League.

BIGLIETTI – “Per la sfida di domani sono stati staccati circa tremila biglietti per il settore ospiti, ci sono tanti cittadini italiani di origine romena che saranno presenti in altri settori dello stadio, ma al massimo si può parlare di quattro-cinquemila unità, la cifra dei diecimila mi sembra davvero esagerata. Al momento in totale all’Olimpico ci saranno ventimila tifosi ma speriamo che questo dato, tra oggi e domani, possa crescere ulteriormente. Tale partita richiede un pubblico importante e caloroso.

TIFOSI -“La presenza dei tifosi, in una partita nella quale è necessario fare una rimonta, è fondamentale per creare pressione nei confronti degli avversari. Oggi e domani si può comprare il tagliando in tutte le ricevitorie abilitate, presso i Lazio Style 1900 Official Store e all’ex ostello vicino allo Stadio Olimpico.”

LAZIO-MILAN – “Il 28 febbraio ci sarà un’altra partita importante, Lazio-Milan, in proporzione alla sfida contro la Steaua siamo più avanti nella vendita, anche in questo caso ci sarà una presenza importante di milanisti in tribuna. La sfida potrebbe aprire le porte alla finale”.