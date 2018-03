Lazio-FCSB, la Curva Nord sceglie l’indifferenza per accogliere De Vrij

LAZIO FCSB CURVA NORD DE VRIJ – C’era attesa per capire come i tifosi della Lazio avrebbero accolto Stefan De Vrij alla sua prima partita in casa dopo l’annuncio del mancato rinnovo del contratto. La Curva Nord ha forse scelto l’arma più silenziosa e dolorosa: l’indifferenza. Nessun fischio, coro o striscione: tutto come se niente fosse. Il centrale olandese onorerà il suo rapporto con i biancocelesti sino alla fine, poi ognuno per la sua strada: come ha sottolineato anche il ds Tare alla vigilia del match contro l’FCSB, la Lazio andrà avanti anche senza il suo numero 3.

M.B.