Lazio-FCSB. I romeni: “Eravamo impotenti, troppo ingenui. Abbiamo pressato come il City, ma…”

LAZIO STEAUA EUROPA LEAGUE – In Romania tutti si sono scagliati contro la Steaua Bucarest. Colpevole l’atteggiamento dei giocatori che troppo molli hanno conceduto più del dovuto all’irrefrenabile gusto del gol di Immobile e compagni. Queste le dichiarazioni dei protagonisti.

ICOLAE DICA – A Digi Sport ha parlato il tecnico della FCSB, Dica: “Volevamo fare la stessa partita dell’andata, spingendo e provando a recuperare molti palloni. Ma non ci siamo riusciti e loro si sono ricavati spazi in mezzo al campo. Se ci fossimo soltanto difesi e avessimo provato a giocare di contropiede, avremmo avuto qualche possibilità in più”.

ILIE DUMITRESCU – “Se non si pressa, le azioni offensive avversarie finiscono per farti male. Forse potevamo avere qualche chance in più con un altro sistema difensivo, ma è difficile dire quale potesse essere il più adatto. Se invece pressi ti esponi troppo e rischi di sbilanciarti”.

COSMIN CONTRA – “Sono rimasto sorpreso che la Steaua abbia provato a spingersi in avanti. Tutte le occasioni create dalla Lazio sono arrivate a causa dell’atteggiamento offensivo della squadra di DIca o dopo aver perso il pallone a centrocampo. La Lazio ha giocato molto bene e la Steaua molto male, c’è poco da aggiungere. Ho visto una squadra impotente”.

DUMITRU DRAGOMIR – “Siamo scesi in campo e abbiamo pressato come se fossimo il Manchester City o il Barcellona subendo il primo gol. Così era impossibile non prenderne cinque. C’erano spazi così grandi tra i giocatori da farci entrare un treno, una navi o un tram. Dovevamo chiuderci come ricci”.

GAVRIL BALINT – “Abbiamo visto dei giocatori ingenui. Abbiamo sbagliato, siamo andati a pressare nella loro metà campo creando spazi”.