Lazio-FCSB, i tifosi rumeni riempiono il settore ospite (FOTO)

LAZIO FCSB SETTORE OSPITI – Le indiscrezioni alla vigilia del match parlavano addirittura di 10mila sostenitori rumeni pronti ad invadere lo Stadio Olimpico per la gara di ritorno dei Sedicesimi di Europa League. E in effetti, anche se i numeri possono dirsi inferiori, la macchia rossa nei distinti è particolarmente evidente: i tifosi dell’FCSB si fanno anche sentire con cori e fischietti per un’atmosfera all’altezza della gara.

M.B.