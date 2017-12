Lazio-Fiorentina, Inzaghi: “Gara tosta, in campo la migliore squadra”. E su Felipe…

COPPA ITALIA INZAGHI – In vista della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma domani all’Olimpico, mister Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: queste le sue dichiarazioni.

GARA – “Sarà una partita difficile per noi. La Fiorentina è un’ottima squadra, allenata altrettanto bene. Dovremo disputare una gara tosta. È importante farlo se vogliamo centrare la semifinale”.

INTER – “Nella mia testa c’è solo ed esclusivamente la Fiorentina. Metterò in campo quella che per me è la migliore squadra e, dopo avere affrontato la squadra viola, penseremo alla partita di sabato contro l’Inter in campionato”.

FELIPE – “Il suo rientro ci dà la possibilità di rotazioni più ampie, come il rientro di Wallace: per noi sono due giocatori importanti e purtroppo, nel girone d’andata, non ce li abbiamo mai avuti. Adesso, grazie al loro rientro, le nostre rotazioni si allungano un po’ di più. Per un allenatore è sempre un piacere avere problemi di abbondanza”.