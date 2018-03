CRONACA. Lazio-Hellas Verona 2-0: Immobile is back! E tornano i tre punti…

LAZIO HELLAS VERONA – La Lazio approfitta dello stop dell’Inter e torna a vincere dopo quattro ko consecutivi. Allo Stadio Olimpico i biancocelesti stendono il Verona con un netto 2-0: a decidere la gara è la doppietta di Immobile realizzata nella ripresa (tornato ad esultare dopo un mese e mezzo di astinenza). Un parziale che poteva essere più ampio se non fosse stato per le numerose occasioni fallite nella prima frazione, ma questi tre punti permettono a Inzaghi&co. di ritornare in zona Champions posizionandosi al quarto posto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu (80′ Murgia); Marusic, Milinkovic, Parolo, Lulic, Lukaku (75′ Luiz Felipe); Luis Alberto, Immobile (84′ Caicedo).

A disp. Guerrieri, Vargic, Patric, Basta, Caceres, Bastos, Di Gennaro, Felipe Anderson, Nani. All. Simone Inzaghi

HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; Caracciolo, Boldor, Vukovic, Fares; Romulo, Valoti, Buchel (57′ Calvano), Verde (64′ Aarons); Matos (68′ Petkovic), Kean.

A disp. Silvestri, Coppola, Heurtaux, Bearzotti, Souprayen, Felicioli, Fossati, Zuculini, Lee. All. Fabio Pecchia

LAZIO – H. VERONA Lunedì 19/02 h.20.45

Arbitro: Calvarese di

Assistenti: Di Iorio-La Rocca. Quarto Uomo: Piccinini. VAR: Manganiello. AVAR: Passeri.

MARCATORI: 56′ Immobile (L), 60′ Immobile (L)

NOTE. Ammoniti: Nicolas (V)

LA CRONACA