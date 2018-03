Lazio-Juve, Filardi: “Rigore non dato? Var scomparso. I bianconeri vengono aiutati, da sempre”

FILARDI LAZIO – L’ex calciatore Massimo Filardi ha commentato senza mezzi termini la gara della Juventus contro la Lazio: secondo l’ex difensore del Napoli, i bianconeri sarebbero stati favoriti. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Punto Zero.

LAZIO-JUVE – “Mentre vedevo Lazio-Juve ho cambiato canale, era una partita inguardabile. Anche l’Atalanta è una squadra piacevole, ma non la Juve. Possono vincere mille scudetti ma non è questo calcio. Lo scudetto si deciderà a Torino e il Napoli ha la forza di battere la Juve in trasferta.”

RIGORE – “Rigore non dato alla Lazio? Ormai la Var è scomparsa. Peccato, perché è uno strumento fantastico. Da sempre la Juve viene aiutata: per questo sarebbe ancora più bello che il Napoli vincesse il campionato”.