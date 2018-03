Lazio-Juve, lo striscione della Nord: “Non sarà un calcio di rigore…” (FOTO)

LAZIO JUVENTUS STRISCIONE – “E’ ancora lungo il cammino… Non sarà un calcio di rigore a sovvertire il nostro destino!” Firmato, Irriducibili. É questo lo striscione apparso pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la Juventus all’Olimpico di Roma: il riferimento è alla recente uscita dalla Coppa Italia contro il Milan, avvenuta dopo i calci di rigore. Smaltita la delusione, è tempo di ripartire. Oggi la Lazio ha la possibilità di sconfiggere per la terza volta consecutiva in stagione i bianconeri di Allegri: non accade dal 1942.

A.M.