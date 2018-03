Lazio-Juve, Sconcerti: “Partita da pareggio, la Lazio non è inferiore al Tottenham”

LAZIO JUVENTUS SCONCERTI – Una gara da pareggio all’Olimpico, che però si è conclusa con il colpo di scena alle battute finali. Ai microfoni di RMC Sport, è intervenuto Mario Sconcerti che ha commentato il match di ieri fra Lazio e Juve: “Ho visto una brutta partita fra Lazio e Juventus. Secondo me la Lazio non è inferiore al Tottenham e se la Juve vince a Roma può vincere anche a Londra. La Juve non è un brillante e da molto non gioca bene ma vince sempre. Quella di oggi è una partita che io ho capito poco, era una partita da 0-0, non ci sono stati tiri in porta, ed è stata decisa dal guizzo finale di un grande giocatore”.

M.S.