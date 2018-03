Lazio-Juventus, Chiesa: “Var sbagliato, era rigore”

CHIESA LAZIO LEIVA RIGORE – Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, torna sull’episodio di Lazio-Juventus contestato dai biancocelesti. “Banti ha cercato di ammonire il meno possibile, ma in campo i giocatori non l’hanno capito e a un certo punto ha rischiato di perdere in mano la gara: non poteva continuare a fare prevenzione l’arbitro”.

RIGORE – A inizio partita Dybala in area viene tamponato da dietro da Lucas Leiva: caduta accentuata dall’argentino, giusto lasciar proseguire il gioco in questo frangente. Nel secondo tempo intervento con la gamba alta e scomposta di Benatia su Lucas Leiva nell’area di rigore della Juve: qui manca un calcio di rigore alla Lazio. Non interviene il Var per la mancanza del presupposti del “chiaro errore”, ma il fallo di Benatia era da punire. Corretto, invece, l’annullamento dell’autogol di Lukaku per un precedente fallo di Rugani su Radu”.