Lazio-Juventus, i convocati di Allegri: confermate quattro assenze pesanti

LAZIO JUVENTUS ALLEGRI – Come anticipato in conferenza stampa dallo stesso Massimiliano Allegri, Gonzalo Higuain non seguirà i propri compagni nella trasferta all’Olimpico di Roma. Il tecnico dei bianconeri, per il match con la Lazio, ha diramato la lista dei convocati: oltre al “Pipita”, assenti anche Pinsoglio e De Sciglio, oltre ai lungodegenti Cuadrado e Bernardeschi. Torna ufficialmente in gruppo, invece, Benedikt Howedes, una sola presenza in stagione. Di seguito i 20 calciatori chiamati dal mister livornese:

Portieri: Buffon, Del Favero, Szczesny

Difensori: A. Sandro, Asamoah, Barzagli, Benatia, Chiellini, Howedes, Lichtsteiner, Rugani

Centrocampisti: Bentancur, Khedira, Marchisio, Matuidi, Pjanic, Sturaro

Attaccanti: D. Costa, Dybala, Mandzukic