Lazio-Juventus, la chiave passa per il centrocampo: che sfida Leiva vs Pjanic!

LAZIO JUVENTUS LEIVA PJANIC – Sono tanti i duelli interessanti che vedremo in campo questa sera allo ‘Stadio Olimpico’: alle 18:00, orario del fischio d’inizio di Lazio-Juventus, si troveranno di fronte anche Lucas Leiva e Miralem Pjanic, due talenti nel loro ruolo e punti fermi nel gioco dei rispettivi allenatori. Oltre ad avere numeri simili, il brasiliano e il bosniaco hanno vissuto in settimana momenti analoghi, ma dagli esiti differenti.

SFIDA DI RIGORE – Come ricorda la ‘Gazzetta dello Sport’ infatti, i due registi sono stati protagonisti in Coppa Italia dal dischetto. Mentre Pjanic ha realizzato il suo, dando alla Juventus la vittoria per 1 a 0 sull’Atalanta e il passaggio del turno, Leiva ha sbagliato il rigore, complicando la qualificazione alla Lazio, poi mancata.

NUMERI DIVERSI, STESSA IMPORTANZA – D’altronde i due centrocampisti hanno caratteristiche differenti: lo juventino è un vero e proprio cecchino su calcio piazzato. Su punizione ha realizzato 17 gol, meglio di lui solo Messi e Cristiano Ronaldo mentre dal dischetto ha fatto 5 su 5. Già autore di 4 reti in campionato, Leiva è invece fermo a zero ma la sua importanza è nei contrasti e nell’impostazione della manovra. Numeri diversi, stesso peso in mezzo al campo: la sensazione è che Lazio-Juventus possa decidersi proprio in questo affascinante duello.

