Lazio-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbio Radu-Bastos in difesa, Mandzukic in panchina

LAZIO JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI – Ad un girone esatto dall’impresa straordinaria all’ ‘Allianz Stadium’, la Lazio di Simone Inzaghi questo pomeriggio ritrova la Juventus nel suo cammino. Alle 18:00 allo ‘Stadio Olimpico’ fischio d’inizio del match contro gli attuali campioni in carica: i biancocelesti vogliono mettere alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia, i bianconeri non perdere terreno dal Napoli capolista. Ecco come scenderanno in campo le due formazioni secondo i quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro.

GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Bastos; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIONEWS.EU

